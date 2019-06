Palermo, malore mentre fa il bagno: morta una donna

Una donna di 63 anni, palermitana, è stata colta da un malore mentre stava facendo il bagno ed è morta. E’ successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, al circolo Lauria a Palermo, in zona Mondello. In un primo momento la donna è stata soccorsa dai bagnini del circolo e da due medici che si trovavano in spiaggia. Successivamente sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno una postazione a Mondello, e gli uomini della Capitaneria. Tuttavia sono stati vani i tentativi del personale medico di rianimare la donna, ed è stato constatato il decesso. Il medico legale arrivato nel circolo ha confermato la morte per cause naturali.