Palermo, incendio nel magazzino di una scuola

Un incendio è divampato in un magazzino in disuso della scuola Mantegna, in via Bologni, a Palermo. Le fiamme sono state domate in poco tempo da diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute tempestivamente sul posto, impedendo che il rogo si propagasse in altri locali dell’edificio. Tuttavia, alcuni danni sono stati provocati al prospetto del plesso scolastico. Le cause sono ancora da accertare.

Lo scorso ottobre, un altro incendio scoppiò nell’atrio della scuola. In quell’occasione, l’origine fu dolosa e i responsabili furono identificati grazie alle foto a un video realizzati da un testimone, che passò poi le prove alla polizia.