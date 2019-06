Messina, picchia e minaccia con delle forbici la moglie: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Messina dopo che ha picchiato e minacciato di morte con delle forbici la moglie. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il 45enne, dopo aver aggredito la donna, ha messo a soqquadro la cucina, rompendo suppellettili, mandando in frantumi i vetri e spargendo cibo e quant’altro per la stanza. I poliziotti hanno accertato che già in passato l’arrestato si era mostrato violento con la donna, anche di fronte al figlio minore, ma la vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciare.