Ogni notte, con altri complici, si presentavano davanti casa di un’anziana, che vive da sola e che sarebbe stata presa di mira, e in sella allo scooter cominciavano a strombazzare e a suonare ripetutamente al citofono. Quando la donna usciva per mandarli via, la riprendevano con gli smartphone. La vittima si è rivolta ai carabinieri che si sono appostati sotto l’abitazione, a Sant’Agata li Battiati, nel Catanese, e hanno bloccato due giovani: Mario Spampinato, di 27 anni e un 19enne.

L’inseguimento

I due hanno ingaggiato con i militari un inseguimento, durante il quale hanno più volte preso a calci l’auto di servizio. Entrambi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Dapprima trattenuti in camera di sicurezza, sono stati processati per direttissima. Al termine del processo, il giudice ha disposto i domiciliari per il 27enne e la liberazione per il 19enne.