Catania, sequestrato circa un chilo di marijuana

La polizia di Catania ha trovato e sequestrato 825 grammi di marijuana che erano stati nascosti all’interno di uno stabile sito in viale Mondaca, nel quartiere di Lirino. Lo stupefacente è stato rinvenuto a seguito di un controllo effettuato con due cani antidroga: la marijuana infatti era nascosta in parte in un buco, coperto da un blocco di cemento, ricavato nella parete del vano motore dell'ascensore, e in parte in un locale abbandonato adiacente all'atrio del palazzo. La droga era inoltre parzialmente già suddivisa in dosi pronte per la vendita.