Sciacca, cadavere impigliato in rete da pesca: nessuna autopsia

Contrariamente a quanto inizialmente riportato, il cadavere trovato ieri, martedì 25 giugno, impigliato nella rete di un peschereccio a poche miglia da Sciacca (Agrigento), non sarebbe quello di un migrante annegato in mare durante una traversata dall'Africa all'Italia. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, ha il volto completamente sfigurato. Per il sostituto procuratore Michele Marrone, che sta seguendo la vicenda, non è necessario eseguire alcuna autopsia. L'uomo, fa sapere il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, sarà sepolto nelle prossime ore in uno dei loculi del Comune, nel cimitero del paese. Sciacca, cadavere impigliato in rete da pesca: forse un migrante