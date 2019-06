Palermo, rapina due farmacie: arrestato 40enne

E’ stato arrestato dalla polizia il presunto autore di due rapine a mano armata avvenute a Palermo, ai danni di due farmacie. In manette è finito Francesco Di Maria, 40 anni, palermitano, accusato di aver messo a segno due colpi nel quartiere Sperone il 3 e il 4 gennaio scorsi, rispettivamente in due farmacie in via Pecori Giraldi e in via XXVII Maggio. Le rapine avevano fruttato un bottino complessivo di circa 700 euro. Il provvedimento di arresto è stato emesso dal Gip del Tribunale di Palermo. Gli agenti del commissariato Brancaccio sono risaliti a Di Maria grazie al sistema di videosorveglianza delle farmacie.