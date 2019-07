Meteo a Palermo: le previsioni di oggi mercoledì 26 giugno

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Il promontorio subtropicale tende ulteriormente a rinforzarsi sul Mediterraneo occidentale e sulla Mitteleuropa, associato all'afflusso di correnti eccezionalmente calde dal deserto algerino. In questo contesto le regioni meridionali permangono ai margini della grande ondata di calore, esposte viepiù all'influenza di una goccia fredda in quota sui Balcani: ne scaturisce una giornata prevalentemente soleggiata

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7 µg/m³.