Meteo a Palermo: le previsioni di oggi martedì 25 giugno

La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Tempo stabile e soleggiato sulle nostre regioni meridionali per la persistenza dell'anticiclone sul Mediterraneo. Tuttavia, l'azione di un flusso d'aria relativamente fresca proveniente dai Balcani, unitamente ad un generale calo termico apporterà qualche annuvolamento pomeridiano su aree interne e rilievi montuosi. Temperature in ulteriore calo, specie tra bassa Calabria e Sicilia settentrionale. Venti deboli di Grecale o a regime di brezza. Mari generalmente quasi calmi, salvo lo Ionio che si presenterà poco mosso, localmente mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Catania

A Catania bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,3 µg/m³.