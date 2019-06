La situazione meteo in città

A Palermo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'anticiclone africano si indebolisce e tende a posizionare i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale, favorendo una generale attenuazione del caldo sull'Italia meridionale. Su Campania, Calabria e Sicilia giornata ben soleggiata, se si eccettua qualche addensamento pomeridiano su Parco del Cilento, Pollino e Sila, ove ci sarà occasione per qualche breve rovescio. Temperature in calo, venti in rotazione e rinforzo da Nord. Mari da quasi calmi a poco mossi; fino a mosso lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

La situazione meteo a Siracusa

A Siracusa bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,3 µg/m³.