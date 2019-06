Siracusa, perseguita la ex convivente: arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Siracusa per aver perseguitato la ex convivente, dalla quale aveva avuto due figli. Dopo una lunga storia di violenze, nel maggio scorso la donna aveva deciso di porre fine alla relazione e di denunciare l’ex compagno. L’uomo non si era rassegnato alla fine della storia e aveva continuato a perseguitare la vittima. Infine, la notte scorsa, il 37enne si è introdotto nell’appartamento della donna mentre lei non era in casa, in attesa del suo arrivo. Appena arrivata però la donna si è insospettita e ha chiesto l’intervento di una volante della polizia.

L'intervento della polizia

Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato un controllo sorprendendo il 37enne nascosto dentro una casetta giocattolo dei bambini. Per l’uomo, che ha opposto una strenua resistenza minacciando ancora pesantemente la vittima, è scattato l'arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio.