Meteo a Palermo: le previsioni di oggi domenica 23 giugno

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Apice dell'ondata di caldo africano sulle regioni meridionali, con tempo nel complesso stabile ma non sempre soleggiato; soprattutto nella prima parte del giorno è atteso infatti il transito di nubi alte e stratiformi che tenderanno temporaneamente a coprire il cielo, limitandosi ad apportare innocue velature. Temperature in ulteriore aumento, specie sulla Sicilia orientale interna con picchi anche di 40°C; lieve calo termico in Campania. Venti deboli di direzione variabile. Mari generalmente calmi.

La situazione meteo a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Ragusa

A Ragusa cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 29°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,6 µg/m³.