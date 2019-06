Rifiuti, scoperta discarica abusiva a Ciminna: sequestrata l’area

Una discarica abusiva è stata scoperta dai carabinieri forestali del centro anticrimine Natura di Palermo nel centro storico di Ciminna, in provincia di Palermo. La zona, recintata, è adiacente al cimitero del paese e contiene rifiuti anche pericolosi, tra cui diversi manufatti in eternit in frantumi. In particolare, i militari hanno rinvenuto quattro automezzi parzialmente demoliti, varie parti di carrozzeria, pneumatici, materiale ferroso e plastico, recipienti per carburante, materiali di vario tipo derivanti da demolizioni.

Il sequestro

I militari hanno rintracciato il proprietario del terreno, che è stato deferito all'autorità giudiziaria per gestione non autorizzata di discarica di rifiuti speciali pericolosi e non. L'area è stata sottoposta a sequestro e sono in corso verifiche per valutare il danno ambientale.