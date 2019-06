Marsala, incidenti stradali: morto un ragazzo di 32 anni

Tragedia a Marsala, in provincia di Trapani. Questa mattina è morto, all'ospedale Civico di Palermo, Livio Angileri, 32 anni, che giovedì sera 20 giugno aveva perso il controllo della sua auto, ribaltandosi più volte e finendo fuori carreggiata. L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di contrada Bosco e non è stato facile per i soccorritori estrarre il giovane dalle lamiere dell'auto.

Gli altri incidenti

Quello di Angileri, che si era sposato poco più di un mese fa, è il terzo incidente stradale mortale, a Marsala, in meno di una settimana. Sempre giovedì sera, infatti, lungo la strada provinciale 21, all'altezza di contrada Spagnola, ha perso la vita Emanuele Giangrande, 30 anni, che dopo avere perso il controllo della sua moto si è schiantato contro un autocarro che sopraggiungeva dalla direzione opposta. L'autista del mezzo pesante avrebbe tentato di evitare l'impatto, ma non c'è riuscito. All'alba di domenica 16 giugno, infine, Carlo Modello, 22 anni, è morto in un incidente stradale nei pressi del lido Signorino di Marsala.