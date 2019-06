Cadavere trovato in mare tra Pozzallo e Marina di Ragusa

Un cadavere è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno a 14 miglia al largo del tratto di costa compreso tra Pozzallo e Marina di Ragusa. Dalla prima ispezione cadaverica fatta dal medico legale non si tratterebbe di un migrante morto, l'età dell'uomo si aggirerebbe attorno ai 60 anni, ma al momento non è nota l'identità. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, solo l'autopsia potrà fornire qualche indicazione in più sulle cause della morte.