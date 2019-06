Due spacciatori 18enni sono stati rimessi in libertà, su disposizione del sostituto procuratore di Catania, per poter sostenere le prove per la maturità. I due, studenti di un istituto superiore del Catanese, erano stati arrestati per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Gravina di Catania li avevano bloccati in un fondo agricolo con 50 grammi di marijuana. Nello stesso terreno, gli investigatori avevano trovato una decina di piante di cannabis. Maturità 2019 al via, oggi la prima prova di italiano