Sant'Agata li Battiati, serra di canapa in casa: arrestato 46enne

I carabinieri di Sant'Agata li Battiati (Catania) hanno arrestato un 46enne disoccupato che aveva realizzato in casa una piccola serra per la coltivazione della canapa indiana. I militari hanno trovato e sequestrato un barattolo di vetro contenente 400 grammi di marijuana, pronta per essere venduta, 25 piante di canapa indiana, di varia altezza, di cui 10 già essiccate e 15 in corso di fioritura, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il 46enne è stato posto agli arresti domiciliari.