Palermo, anziano muore intossicato in un incendio

Un uomo di 79 anni, Benito Rotolo, è morto in un incendio divampato in un appartamento di via Altarello a Palermo. L’anziano è rimasto intossicato dal fumo che ha invaso l’abitazione. Dopo l’allarme lanciato dai vicini di casa, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia, che indaga sulle cause del rogo. All'arrivo dei soccorsi per il 79enne, trovato dentro un appartamento al primo piano, non c'era più nulla da fare. In casa i vigili del fuoco hanno trovato molta carta accumulata e vestiti.