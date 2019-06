Palermo, la prima di "Pagliacci" dedicata a Franco Zeffirelli

Per la prima di "Pagliacci", ieri sera sabato 15 giugno al Teatro Massimo di Palermo, la foto di Franco Zeffirelli, scomparso ieri mattina, ha accolto il pubblico sotto la scalinata e sul podio Daniel Oren lo ha ricordato con sincera tristezza. Poi dopo un lunghissimo applauso il prologo dei "Pagliacci" , con un suono vibrante, appassionato, come Oren desidera.

Atto unico

L'opera è stata eseguita in un atto unico, come Zeffirelli aveva suggerito a Giambrone, nel suo periodo fiorentino. La scena rappresenta un circo all'aperto, in Calabria, nel disegno solare di Maurizio Balò che firma anche i costumi, anni '60, con i tubini a pois e le gonne larghe. La direzione dolente di Oren fa da contrasto drammatico all'atmosfera gioiosa dei pagliacci, in procinto di andare in scena.