Maltrattamenti in asilo nido di Ragusa, arrestata una maestra

Una maestra di 56 anni, incensurata, che lavora presso un asilo nido è stata arrestata dai carabinieri di Ragusa per maltrattamenti nei confronti di minorenni, aggravati dalla loro piccola età. In base a quanto trapela dalle indagini, la donna avrebbe dato schiaffi a bambini più piccoli di tre anni, che venivamo imboccati con la forza anche quando non volevano mangiare. Quando i militari si sono recati a casa della maestra per notificarle l'arresto, le sue prime parole sono state: "Ma io voglio bene ai bambini". Le immagini delle telecamere, installate dopo la denuncia di una mamma, testimonierebbero, invece, il contrario.

La donna è ora ai domiciliari.

Le indagini

Sono sette gli episodi accertati nei confronti di tre bambini dell'asilo. Tutto è partito dalla denuncia di una mamma che si è rivolta ai carabinieri di Ragusa Ibla dopo che la figlia le aveva detto: "La maestra è cattiva".

Nelle immagini si vede la donna strattonare i bambini mentre li blocca per imboccarli e mentre tira loro degli schiaffi per farli obbedire ai suoi "ordini", che sono "gridati". Le vittime principali erano tre piccoli, ma ad assistere ai maltrattamenti erano tutti i bombi presenti in classe che, sottolineano i carabinieri di Ragusa, "restavano basiti ed attoniti per le grida della maestra e gli schiaffoni agli altri".

Data ultima modifica 15 giugno 2019 ore 13:02