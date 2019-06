Meteo a Palermo: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Palermo sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Seppur in parziale flessione, il promontorio di matrice nordafricana continua ad interessare le nostre regioni meridionali. In Sicilia, sabato da non escludere brevi e occasionali piovaschi al mattino sul Canale di Sicilia e sulle province sudoccidentali dell'isola e nel corso del pomeriggio sull'entroterra. Migliora ovunque dalla sera, salvo foschie e banchi di nubi basse nottetempo lungo le coste tirreniche. Temperature in calo lungo i versanti tirrenici, in nuovo rialzo sulla fascia ionica; massime fino ai 35-38°C nelle pianure interne. Canale di Sicilia mosso, Tirreno da poco mosso a mosso, Ionio poco mosso. Domenica giornata sostanzialmente stabile e spesso soleggiata, salvo innocue velature in transito e qualche addensamento. Temperature in generale diminuzione ma ancora lievemente superiori alle medie climatiche; massime nell'intorno dei 30-35°C in pianura.

La situazione meteo a Catania

A Catania sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. Mare mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4300m. Mare poco mosso. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia



La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,5 µg/m³.