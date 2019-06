Palermo, talpa nell’inchiesta Zamparini: perquisita casa di un Gip

La guardia di finanza di Palermo ha perquisito il domicilio del giudice Cesare Vincenti, capo dell'ufficio Gip del capoluogo siciliano. Gli accertamenti sono stati disposti dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito delle indagini su una presunta talpa all’interno degli uffici giudiziari, che avrebbe avvisato l'ex presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini di una richiesta pendente di arresto a suo carico. I militari inoltre hanno acquisito dagli uffici del Gip alcuni documenti. Vincenti sarebbe indagato per violazione del segreto investigativo.

La fuga di notizia

Il sospetto di una fuga di notizie riguardante Zamparini, all’epoca indagato per riciclaggio, risale a maggio del 2018, quando l'ex presidente del Palermo Calcio Giovanni Giammarva fu sorpreso in un’intercettazione mentre chiedeva in tutta fretta un appuntamento a Zamparini, che poi avrebbe raggiunto a Varese. Ventiquattr’ore dopo quell’incontro l'ex patron del Palermo rassegnò le dimissioni, inducendo il Gip, nel frattempo chiamato a decidere, a non convalidare l’arresto per Zamparini: per il giudice, il fatto che l'imprenditore friulano non avesse più carica nella società aveva fatto decadere le esigenze cautelari.