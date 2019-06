Diversi incendi sono divampati oggi a Palermo e in provincia. Un rogo è scoppiato nel capoluogo siciliano allo Zen, in via Fausto Coppi, altri a Trabia, in contrada Danigarci, e a Belmonte Mezzagno, in via Piersanti Mattarella, dove le fiamme stanno minacciando alcune villette. C’è voluto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e del Canadair per domare l’incendio sviluppatosi nella zona impervia del Monte Billitteri, in località Capaci, di fronte l'isolotto "Isola delle Femmine". Gli aerei antincendio hanno effettuato diversi lanci mirati per domare le fiamme ed evitare che si propagassero sul versante opposto del monte. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la mattinata fino alle prime ore del pomeriggio. Un altro rogo ha reso difficile l'uscita degli automobilisti sull'autostrada Palermo - Catania. Le fiamme sono divampate nella zona di Villabate. La circolazione è andata a rilento visto che è stata ridotta la carreggiata a una sola corsia.