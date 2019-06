Una bomba d’areo tedesca risalente alla Seconda guerra mondiale, individuata in mare a cinque metri di profondità nel Siracusano, è stata neutralizzata dai palombari della Marina Militare di Augusta. L’ordigno, 500 chili, era vicino all’ingresso del porto di Portopalo di Capo Passero. A segnalarne la presenza è stato uno sportivo. L'intervento è durato due giorni, dal 10 all'11 giugno scorsi, ed è stato richiesto dalla Prefettura di Siracusa.

Le indicazioni del comandante dello Sdai

"In occasione della stagione balneare - ha affermato il comandante del nucleo Sminamento difesa antimezzi insidiosi (Sdai) di Augusta, Tenente di Vascello Marco Presti - voglio ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti simili che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo". "Ne va denunciato immediatamente il ritrovamento alla locale Capitaneria di Porto o ai Carabinieri - ha concluso - così da consentire l'intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza del nostro mare".