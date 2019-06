Prof sospesa a Palermo: i legali presentano ricorso

Sarà presentato domani mattina, mercoledì 12 giugno, alla sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, il ricorso con cui gli avvocati Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna chiedono la dichiarazione di illegittimità del provvedimento disciplinare preso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo nei confronti della professoressa Rosa Maria dell'Aria. La donna era stata sospesa per 15 giorni dall'insegnamento e dallo stipendio per omesso controllo su una ricerca in PowerPoint presentata da un gruppo di alunni, in cui gli studenti avevano paragonato le leggi razziali del 1938 al Decreto Sicurezza del ministro degli Interni Matteo Salvini. La docente era rientrata in classe al termine del provvedimento.

L'accordo mancato

La soluzione in via extragiudiziale per chiudere il caso non è stata trovata con il ministero dell'Istruzione, in quanto l'unica persona che può revocare la sanzione è il dirigente dell'ufficio che l'ha comminata, il provveditore agli studi di Palermo, Marco Anello. Nei giorni scorsi, a Palermo, i legali della docente avevano incontrato il capo dipartimento per il sistema educativo del Miur Carmela Palumbo e il capo dell'ufficio legislativo Maurizio Borgo, per trovare un accordo che non si è raggiunto. Dell'Aria, lo scorso 23 maggio aveva incontrato in prefettura anche i ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti, e successivamente aveva chiesto un provvedimento in cui si dichiarasse la sua estraneità alle colpe: "La sanzione inflittami - aveva detto - è ingiusta e non accetterò un atto di clemenza".

