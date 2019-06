Biancavilla, aggredisce ripetutamente la moglie: arrestato 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Biancavilla, in provincia di Catania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali perché sottoponeva sua moglie, una ragazza di 26 anni, a ripetute aggressioni fisiche e verbali. Il 25enne violento è stato scoperto casualmente: il giovane infatti è stato intercettato dai carabinieri mentre viaggiava in auto a velocità sostenuta in compagnia del figlio di tre anni, che aveva un livido in testa. I militari hanno quindi deciso di effettuare un controllo nell’abitazione dell’uomo. Qui, i militari hanno trovato la giovane moglie nascosta nell’armadio della camera da letto per timore di essere nuovamente picchiata dal marito.

La denuncia

La donna, che presentava evidenti ematomi in diverse parti del corpo, tra cui il viso, a quel punto ha raccontato ai carabinieri delle ripetute aggressioni fisiche e verbali cui il marito la sottoponeva. Il 25enne è finito in manette. L'arrestato, inizialmente trattenuto in camera di sicurezza, al termine del processo per direttissima è stato posto agli arresti domiciliari nell'abitazione della famiglia d'origine. La ferita presente sul bambino, invece, è risultata essere la conseguenza di una caduta dalla bici.