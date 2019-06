Meteo a Palermo: le previsioni di oggi lunedì 10 giugno

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Prosegue la fase di tempo stabile e ben soleggiato su tutto il Meridione ancora protetto dell'alta pressione nordafricana. Cieli in prevalenza sereni o al più velati con ancora la possibilità di locali annuvolamenti diurni sui settori appenninici. Venti ancora deboli a regime di brezza lungo le coste, settentrionali sullo Ionio, meridionali tra Canali e Tirreno meridionale occidentale. Temperature stabili o in lieve calo ma con valori ancora oltre i 35°C nelle interne. Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

La situazione meteo ad Agrigento

Ad Agrigento bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare quasi calmo.

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6.8 µg/m³.