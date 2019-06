Palermo, morto motociclista in un incidente stradale

Un uomo di 54 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, domenica 9 giugno, a Palermo, all'incrocio tra via Selinunte e via Piazzi, in centro città. Il 54enne era in sella alla propria moto, quando si è scontrato con un’automobile. La vittima, Nicola Polisano, è un dipendente della Rap, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.