Palermo, due fratelli di 2 e 4 anni gravemente feriti in un incidente

Due bambini di 2 e 4 anni sono rimasti gravemente feriti a Palermo in un incidente stradale avvenuto in piazza Simon Bolivar. I due piccoli erano a bordo di un’automobile assieme al padre e alla madre quando, per cause ancora da accertare, il veicolo, una Renault Captur, si è ribaltato. Rimasti gravemente feriti, i due fratellini sono stati ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Cervello e il più piccolo dei due è in prognosi riservata. Anche i genitori hanno riportato traumi ma più lievi.

Le indagini

Sono in corso indagini, condotte dalla sezione infortunistica della polizia municipale, per fare luce sulla dinamica dell’incidente: non è chiaro infatti se l’auto si sia scontrata con un'altra vettura o con un veicolo parcheggiata. Sul padre, che era alla guida, sono stati eseguiti i controlli alcolemici e tossicologici. Si sta accertando se nella vettura fossero montati i seggiolini obbligatori per legge.