Palermo, 73enne trovato morto in un campo: disposta l'autopsia

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Franco Ettore Meli, 73 anni, trovato morto nel suo terreno in via Barresi, a Palermo. Il cadavere è stato rinvenuto dagli uomini del corpo forestale e dei vigili del fuoco, che insieme al figlio si erano recati nel terreno. La scomparsa dell'uomo era stata denunciata ieri mattina, venerdì 7 giugno, dalla moglie. Era stata la donna a chiedere aiuto ai forestali e ai pompieri, che stavano tornando in caserma dopo avere spento un incendio di sterpaglie sul Monte Grifone.

Disposta l'autopsia

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 73enne. L'ispezione del medico legale non ha chiarito le cause del decesso: non sono stati trovati ferite o segni di percosse. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale del Policlinico, dove verrà eseguita l’autopsia che farà luce sulla morte dell'uomo. Le indagini sono condotte dalla polizia.