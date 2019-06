Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend dell'8-9 giugno

Al Palazzo Zingone Trabia inaugura questa settimana una mostra dedicata a Frida Kahlo, con scatti anche inediti dell’artista messicana più conosciuta e amata di sempre. A Cefalù, invece, uno dei ritratti "non siciliani" di Antonello da Messina viene esposto accanto a un altro dei ritratti dipinti dal celebre pittore siciliano. Continua infine la mostra queer "Le notti della Queerilla", inaugurata in occasione del gay pride palermitano.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

"Frida Kahlo. I colori dell'anima" - Palazzo Zingone Trabia

Una mostra che è grande omaggio a una tra le artiste più amate di tutti i tempi. "Frida Kahlo - I colori dell’anima" apre al pubblico venerdì 7 giugno, alle ore 17. Si tratta della prima mostra in Sicilia dedicata alla grande artista messicana. Nel grande progetto espositivo trovano posto oltre settanta scatti, in parte inediti, di Leo Matiz, fotografo colombiano, che ha realizzato intensi ritratti di Frida intorno agli anni Quaranta. Presente al vernissage Alejandra Matiz, figlia di Leo e presidente della Fondazione a lui dedicata che, racconterà il rapporto tra Frida e suo padre. La mostra rimarrà aperta fino al 29 settembre.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20, sabato e domenica dalle 9.30 alle 21.

"Anaqronías. Un'interpretazione fotografica cervantina" – Istituto Cervantes

L’Instituto Cervantes di Palermo accoglie la mostra "Anaqronías. Un'interpretazione fotografica cervantina", che inaugura venerdì 7 giugno alle ore 12 presso la chiesa sconsacrata di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33). L’esposizione si inserisce in una nuova linea tematica inaugurata dall’Instituto Cervantes nel 2019, "La valigia della Vucciria", volta a realizzare mostre di piccolo formato, ma con alla base una ricerca elaborata e rigorosa, per meglio indagare il rapporto tra letteratura e arti plastiche. La mostra, visitabile fino al 31 luglio, affronta la doppia sfida di misurarsi, da un lato, con il romanzo più importante di tutti i tempi e, dall’altro, regala un nuovo protagonismo a quelle donne che hanno aspettato pazientemente più di 400 anni per riemergere dalle pagine del capolavoro di Miguel de Cervantes.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.30.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a giugno 2019

"Le notti della Queerilla" – Centro Internazionale di Fotografia

Il Palermo Pride presenta “Le notti della Queerilla”, mostra fotografica degli scatti di Simona Mazzara e Fabrizio Milazzo, curata da Letizia Battaglia e Roberto Timperi, allestita da giovedì 30 maggio al 30 giugno al Centro Internazionale di Fotografia e ai Cantieri culturali alla Zisa di via Paolo Gili 4, a Palermo. La mostra è una selezione di circa venti scatti, con cui i due giovani fotografi di Palermo raccontano le serate del Party Nudo, rassegna di feste queer di Palermo. Party Nudo ospita tutte le sessualità articolate, le androginie, le metamorfosi, le letture destabilizzanti, le visioni oniriche, gli istinti taciuti, in una comunità di corpi che ballano, sudano, baciano, toccano. Il party è stato documentato da Simona Mazzara e Fabrizio Milazzo, due fotografi che propongono un reportage, un foto-racconto, seguendo un taglio personale che descrive l’estetica di Party Nudo.

"Cadaveri eccellenti. I delitti irrisolti di Palermo: nell’archivio del giornale L’Ora tracce e indizi" – Biblioteca Regionale"

Nell’archivio del giornale "L’Ora di Palermo", custodito alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana, sono conservati indizi e tracce attorno agli omicidi eccellenti di Palermo rimasti senza un colpevole. Il giornalista Salvo Palazzolo ha esaminato le buste dell’archivio L’Ora su questi cold case, e ha realizzato una mostra con i tasselli dei gialli che hanno segnato la storia d’Italia. Nove pannelli in cui sono fissati stralci di articoli, foto e poi appunti con i dati che emergono dalle più recenti carte giudiziarie, la conferma di quegli spunti raccolti tanti anni fa. La mostra sarà visitabile fino al 19 luglio.

"Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni" - Palazzo Reale

È considerato il più ardito e complesso progetto di tutto il Medioevo nel Mediterraneo. Una grande mostra ripercorre finalmente le vicende del Palazzo Reale di Palermo, il Castrum Superius, contrapposto un tempo al Castrum Inferius (Castello a mare). "Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni" ricostruisce la fisionomia medievale del Palazzo Reale e della Cappella Palatina, dalle prime fasi costruttive sino al tramonto del Regno normanno. La mostra approfondisce, attraverso documenti e reperti dell’epoca provenienti da importanti Istituzioni regionali e nazionali, la storia del Palazzo Reale, delle sue funzioni militari, residenziali e delle sue fabbriche. L’esposizione, allestita nelle Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale, ha inaugurato il 15 maggio, e resterà aperta fino al 10 gennaio 2020. Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 17.40, domenica e festivi dalle ore 8.15 alle 13.

"Leonardo da Vinci, la ragione dei sentimenti. Macchine, disegni e anatomia" - Palazzo Bonocore

Nel cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, anche Palermo celebra il Genio italiano con una mostra a Palazzo Bonocore, aperta fino al 29 settembre. L’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata dal professor Alberto D’Atanasio, rappresenta un’occasione unica per ammirare e comprendere in una visione d’insieme la straordinaria complessità del Genio nella pittura del suo tempo. Un progetto espositivo che fa proprio il concetto di "edutainment", ossia la realizzazione di un genere d’intrattenimento culturale e "family oriented", formativo e spettacolare.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

"Scoprici, Antonello da Messina" - Museo Mandralisca di Cefalù (PA)

Sabato 8 giugno aprirà al pubblico la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù", a cura del professor Giovanni Carlo Federico Villa. Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un’opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: il "Ritratto d’uomo" della collezione Mandralisca sarà in compagnia del "Ritratto d’uomo – Malaspina", della collezione dei Musei Civici di Pavia. La mostra è frutto di una collaborazione sinergica e feconda tra le Istituzioni, con un progetto nato a dicembre 2018 in occasione della mostra "Antonello da Messina" tenutasi al Palazzo Abatellis di Palermo.

"Cosmogonie ancestrali" – Castello Comunale di Mezzojuso (PA)

Qual è il principio o l’archè di tutte le cose? Che rapporto intercorre tra l’unità del Cosmo e il Caos, tra l’essere e il non-essere? Fin dai suoi esordi da pittore, Tommaso Serra non ha mai smesso di riflettere su queste domande: la sua prassi artistica si configura pertanto come una ricerca sul senso e sulla struttura della realtà. In essa confluiscono infatti tanto la fascinazione per il pitagorismo, la psicologia mitica, le teorie junghiane dell’inconscio collettivo, quanto la passione per l’archeologia, l’antropologia, l’etnografia, l’etnologia, la storia delle religioni, la mitologia e l’esoterismo. L’opera di Serra è in mostra al Castello Comunale di Mezzojuso fino a domenica 9 giugno. Orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Eventi per bambini a Palermo

Presentazione del libro "In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati" – Orto Botanico

Libreria Dudi e Il Castoro, in collaborazione con la Biblioteca IBBY Lampedusa, presenta il libro “In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati” di Mary Beth Leatherdale. All’incontro, che inizierà alle 19, sarà presente anche Leoluca Orlando, sindaco di Palermo. Il libro raccoglie le storie vere, di tempi e luoghi diversi, di cinque ragazzi che hanno preso la via del mare rischiando la vita per cercare rifugio e una nuova possibilità di vita. Il libro è stato tradotto dai ragazzi volontari della Biblioteca IBBY di Lampedusa e 1€ di ogni copia venduta sarà devoluta alla Biblioteca.

"Epica fa rima con Pop, Platone Saffo Omero, manie ed eroi" – Auditorium RAI Sicilia

Dal progetto “Kalos”, uscito lo scorso ottobre, Fabio Guglielmino ha ideato un nuovo spettacolo dal titolo “Epica fa rima con Pop, Platone Saffo Omero, manie ed eroi”. L’idea di questo spettacolo, che mette in scena attraverso canzoni e parole il mito di Achille, Patroclo, il sacrificio degli eroi, Odisseo ed Enea, il viaggio e la disillusione, nasce da lontano. Un percorso che vede Eros protagonista assoluto delle nostre vite, un Eros tiranno come nella tradizione poetica di Saffo al quale non possiamo sfuggire una volta incontrato. La scelta di metterlo in scena a scuola, davanti una platea di ragazzi di scuola media, è una sorta di omaggio alla passione che Fabio sin da bambino ha sempre portato con sé: adorava leggere i libri di De Crescenzo, dai quali ha imparato e assorbito il linguaggio ludico e divertente per affrontare temi da “grandi”, come la passione e il desiderio. Lo spettacolo inizia alle 21.