Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 6 giugno

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

Ulteriore aumento della pressione atmosferica con cieli sereni o velati. Qualche addensamento sui monti al pomeriggio, ma a carattere temporaneo. Temperature in ulteriore aumento, un po' di afa sulle coste tirreniche. Ventilazione debole variabile. mari calmi o quasi calmi.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,3 µg/m³.