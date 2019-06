Enna, bimbo di 8 anni precipita dal terzo piano: è grave

Un bambino di otto anni è caduto dal terzo piano dell’edificio in cui abita, a Enna bassa, ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il piccolo al momento dell’incidente era solo in casa con il fratello di sei anni, poiché il padre, a quanto riportato, era andato in garage. Il minore, dopo che il fratellino è precipitato, si è a sua volta arrampicato sulla finestra, e solo le urla dei passanti hanno evitato che anche lui cadesse di sotto. La madre dei due bambini, una donna tailandese, è tornata in patria lasciando i piccoli al marito italiano. Sono in corso accertamenti della Polizia.