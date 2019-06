Non si accorge, con tutta probabilità, di una fuga di gas da una bombola e, non appena accende una sigaretta in casa, una vampa lo investe provocandogli gravi ustioni. Vittima dell’incidente domestico, avvenuto intorno alle 13 a Caltanissetta, è un 54enne. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 70% del corpo. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, viste le gravi condizioni, verrà ora trasferito in un centro per grandi ustionati. Lo scoppio, avvenuto nell’abitazione in via Signorino, è stato udito dai vicini. Nell’esplosione sono rimasti danneggiati i vetri della casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.