Mascalucia, sorpreso con 800 grammi di marijuana in casa: arrestato

Arrestato a Mascalucia, in provincia di Catania, un uomo di 41 anni sorpreso in possesso di 800 grammi di marijuana nascosta sopra l'armadio in camera da letto. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della tenenza di Mascalucia, coadiuvati dai colleghi del nucleo Cinofili di Nicolosi, grazie al fiuto dei pastori tedeschi Zero e Indic. L'arrestato, Gaetano Trombino, assolte le formalità di rito, è stato portato in carcere a Catania.