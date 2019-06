Palermo, sequestrata una tonnellata di pesce al mercato di Ballarò

Proseguono i controlli sul pescato a Palermo, intensificati dopo i casi di intossicazioni alimentari dovute al consumo di tonno rosso delle ultime settimane. Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Oreto Stazione, insieme ai militari della guardia costiera, hanno sequestrato una tonnellata di pesce, tra cui 600 chili di tonno, nel mercato di Ballarò. Delle tre pescherie oggetto di controlli, una è risultata abusiva.

Le sanzioni

Ai commercianti sono state elevate sanzioni per 4.500 euro per mancanza di tracciabilità e 8 mila euro per avere in vendita sui banchi del tonno rosso senza documentazione, altri 3.000 euro per mancanza della prevista Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) comunale. Sigilli sono stati posti alla struttura abusiva, che era già stata sequestrata in passato.