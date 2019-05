Palermo, condanne definitive per giro di prostituzione minorile

Il giro di prostituzione minorile organizzato a Palermo da Dario Nicolicchia, 35 anni, scarcerato e ai domiciliari da alcune settimane, è stato confermato dalla quinta sezione della Cassazione: da ieri, mercoledì 29 maggio, sono definitive le condanne decise in appello, col rito abbreviato, a maggio 2018. A comunicarlo è il Giornale di Sicilia.

Le condanne

Nicolicchia, che aveva costretto dal 2012 al 2014 la sua fidanzata 16enne a prostituirsi, è stato condannato a 9 anni. Gli altri sei imputati, che hanno fatto ricorso in Cassazione e sono accusati di atti sessuali con minorenne, hanno subito condanne lievi e con la condizionale: 8 mesi per il dentista Angelo Miccichè, 63 anni, 5 mesi e 10 giorni per lo psicoterapeuta Roberto Karra, 38, Dario Pandolfini, 51, ex agente di scorta di Maria Falcone (sospeso dal servizio), ha avuto 1 anno, 11 mesi e 10 giorni, Angelo Terzo, ristoratore di 73 anni, 4 mesi e 20 giorni, Salvatore Biondo, rappresentante di protesi di 48 anni, 5 mesi e 10 giorni, e infine il pizzaiolo 51enne Raffaello Angileri ha avuto 5 mesi e 10 giorni. È stato giudicato inammissibile il ricorso di Andrea Verdicaro, titolare di un sexy shop, che ha avuto 2 anni e 8 mesi. Non aveva fatto ricorso l'avvocato Salvatore Pisciotta, 72 anni, condannato in appello a un anno, 11 mesi e 10 giorni (sospensione condizionale della pena). Tutti gli imputati si erano difesi sostenendo di non sapere che la ragazzina fosse minorenne.

Il risarcimento

La parte civile, la giovane e la madre, ha ottenuto il risarcimento del danno, da liquidare in sede civile. I reati contestati a Nicolicchia vanno dall'induzione allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione minorile.