Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 30 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La depressione dei giorni scorsi abbandona l'Italia, ma un nuovo fronte freddo scende di latitudine portando un nuovo peggioramento su regioni adriatiche e poi meridionali. Nel pomeriggio instabilità in accentuazione nell'entroterra con locali rovesci o temporali, qualche fenomeno a fine giornata anche attorno allo Stretto. Venti deboli occidentali in attenuazione. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mossi; Canale molto mosso.

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso.

La situazione meteo a Trapani

A Trapani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,3 µg/m³.