Palermo, arrestati due ladri seriali

Sono stati arrestati a Palermo due uomini, Alessandro Castellese, 22 anni, e Nunzio Lo Gelfo, 28 anni, ritenuti gli autori di una serie di furti messi a segno negli scorsi mesi, per lo più di notte, nell'area tra piazza Castelnuovo e via Libertà. Nei confronti dei due presunti ladri gli agenti del commissariato Centro hanno applicato una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip. I due agivano ai danni di esercizi commerciali, che razziavano dopo aver spaccato le vetrine. Determinanti per il riconoscimento del 22enne, le impronte trovate sulle vetrate.

Le accuse

Castellese dovrà rispondere di 10 tra furti e tentati furti, 4 dei quali commessi insieme a Lo Gelfo, alcuni nella stessa giornata. I due inoltre dovranno rispondere del furto di tre biciclette avvenuto in via Libertà e di rapine ai danni di una cioccolateria, un negozio di alimentari, uno di cosmetici di via Ruggero Settimo, un'autorimessa in via Dante e un’abitazione in via Emerico Amari.