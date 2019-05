Droga: arrestati due uomini a Palermo

I carabinieri, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo, hanno arrestato un 48enne, Michele Chiappone, residente a Cerda, in provincia di Palermo, e Luigi Montana, 54 anni, residente a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

Nel corso di alcuni controlli sull'auto di Chiappone, il cane Ron e i militari hanno trovato mezzo chilo di hashish in un vano del portabagagli e 1.900 euro. Poco distante i militari hanno notato la presenza di Montana che stava gettando una busta nella quale, una volta recuperata, sono stati trovati 32 grammi circa di hashish, 20 grammi circa di cocaina, 3,5 grammi di crack, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 565 euro. L'auto e la droga sono state sequestrate. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per Chiappone la custodia in carcere e per Montana i domiciliari.