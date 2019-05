"Spero che Angelo possa tornare presto a casa". È l'auspicio del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in merito al malore che il 25 maggio ha colpito Angelo Capodicasa, 69 anni, presidente della Regione Sicilia dal '98 al 2000 ed ex viceministro del governo Prodi. "Sono in contatto da ieri con l'assessore alla Salute e la direzione generale dell'Asp di Caltanissetta per seguire l'evolversi della prognosi. Voglio, intanto, esprimere alla famiglia la mia vicinanza e quella del governo regionale". L'ex presidente è ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta per un'emorragia cerebrale.