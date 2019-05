Palermo, travolta dallo scooter mentre tenta di fermare un ladro

Una giovane di 20 anni è finita in ospedale dopo essere stata investita dal ladro che cercava di rubarle l'auto, è successo in via Andrea Scarlatti a Palermo. La ragazza si è accorta del tentativo di furto ed è scesa in strada. Il ladro non appena si è visto scoperto è salito sullo scooter con cui era arrivato ed è scappato. La giovane ha tentato di bloccarlo, ma è stata travolta dalla scooter. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia che hanno scoperto che lo scooter è intestato ad un uomo che è attualmente detenuto in carcere, così come la moglie.