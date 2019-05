Mostre a Palermo, cosa fare nel weekend del 25-26 maggio

Inaugura questa settimana la mostra curata dal giornalista Salvo Palazzolo sulle buste d’archivio del quotidiano L’Ora, che contengono indizi e tracce sui cold case degli omicidi eccellenti avvenuti nel capoluogo siciliano, come quelli di Giovanni Falcone e Piersanti Mattarella. A Palazzo Reale, inoltre, inaugura la provocatoria installazione di Max Papeschi, che, contro la mercificazione del corpo femminile, accosta i corpi nudi di bellissime modelle agli animali mandati al macello.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

"Cadaveri eccellenti. I delitti irrisolti di Palermo: nell’archivio del giornale L’Ora tracce e indizi" – Biblioteca Regionale

Nell’archivio del giornale 'L’Ora di Palermo', custodito alla Biblioteca centrale della Regione Siciliana, sono conservati indizi e tracce attorno agli omicidi eccellenti di Palermo rimasti senza un colpevole. Il giornalista Salvo Palazzolo ha esaminato le buste dell’archivio L’Ora su questi cold case, e ha realizzato una mostra con i tasselli dei gialli che hanno segnato la storia d’Italia. Nove pannelli in cui sono fissati stralci di articoli, foto e poi appunti con i dati che emergono dalle più recenti carte giudiziarie, la conferma di quegli spunti raccolti tanti anni fa. La mostra inaugura martedì 21 maggio, e sarà visitabile fino al 19 luglio.

"Animal Farm" - Palazzo Reale

L’artista Max Papeschi torna a Palermo con un progetto inedito, "Animal Farm", che da mercoledì 22 maggio "invade" i giardini di Palazzo Reale, nuovo appuntamento di "Palermo delle Donne", la rassegna ideata da Stefania Morici. L’artista ha deciso di dire la sua sulla donna-oggetto: per Papeschi la mercificazione del corpo di donna è affine allo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi. Per questo ha ideato otto wallpaper sistemati sotto il ‘cappello’ benedicente dell’enorme Ficus dei giardini reali: i corpi nudi di bellissime modelle sono sormontati da teste di animali da fattoria che guardano con occhi vuoti lo spettatore, in posizioni sensuali e ammiccanti, sullo sfondo di riconoscibilissimi loghi dell’Alta Moda. La mostra sarà visibile fino al 9 giugno, negli orari di apertura di Palazzo Reale.

Mostre in corso a Palermo

"Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni" - Palazzo Reale

È considerato il più ardito e complesso progetto di tutto il Medioevo nel Mediterraneo. Una grande mostra ripercorre finalmente le vicende del Palazzo Reale di Palermo, il Castrum Superius, contrapposto un tempo al Castrum Inferius (Castello a mare). "Castrum Superius. Il Palazzo dei Re Normanni" ricostruisce la fisionomia medievale del Palazzo Reale e della Cappella Palatina, dalle prime fasi costruttive sino al tramonto del Regno normanno. La mostra approfondisce, attraverso documenti e reperti dell’epoca provenienti da importanti Istituzioni regionali e nazionali, la storia del Palazzo Reale, delle sue funzioni militari, residenziali e delle sue fabbriche. L’esposizione, allestita nelle Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale, ha inaugurato il 15 maggio, e resterà aperta fino al 10 gennaio 2020.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 17.40, domenica e festivi dalle ore 8.15 alle 13.

"Il Gattopardo 1959-2019" - Villa Niscemi

Sabato 18 maggio alle ore 17 verrà inaugurata la mostra fotografica "Il Gattopardo 1959-2019" con gli scatti fotografici del noto fotografo palermitano Nicola Scafidi scomparso nel 2004 a cui è stata intitolata la galleria espositiva di Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune di Palermo, nel 2015. Nel ’59, “Il Gattopardo” vinse il Premio Strega. In occasione del 60° anniversario, Angela, la figlia di Nicola Scafidi, organizzatrice dell'evento con Maria Pirrotta, ha selezionato circa 50 scatti per ricordare sia il romanzo da cui è stato preso spunto per il film girato per lo più a Palermo nel 1962, che per ricordare il lavoro svolto dal padre Nicola. La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio (domenica pomeriggio escluso), dalle 09 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

"La bellezza ritrovata - A Shot for Hope" - Palazzo Sant’Elia

"La Bellezza Ritrovata - A shot for hope" nasce durante le missioni umanitarie svolte da Charley Fazio nella cittadina turca di Kilis. Nei paesi confinanti con la Siria si trovano oggi milioni di rifugiati, e solo a Kilis migliaia di bambini vivono in alloggi di fortuna senza alcuna prospettiva se non la passiva sopravvivenza. Charley Fazio, grazie alla sua straordinaria sensibilità, ritrae la bellezza interiore da loro custodita rendendo i piccoli rifugiati vere e proprie icone di resilienza. La mostra inaugura sabato 11 maggio alle ore 18 e resterà esposta sino al 28 luglio 2019 nella Sala delle Capriate di Palazzo Sant’Elia. La curatrice del progetto è Titti Di Vito.

Orari: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30. Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

"Le stanze delle meraviglie" – Galleria Lombardi

"Le stanze delle Meraviglie" è un racconto della pittura italiana con artisti di provenienza geografica diversa, alcuni siciliani, tra cui il maestro Piero Guccione, recentemente scomparso. La mostra si tiene in Galleria Lombardi: inaugura giovedì 9 maggio e sarò aperta al pubblico fino al 30 maggio. Della mostra fanno parte anche opere di Fausto Pirandello, Ignazio Schifano e di esponenti della pop art italiana di matrice romana, parte della scuola di Piazza del Popolo.

Orari: dal lunedì al sabato dalla 16 alle 20.

"Leonardo da Vinci, la ragione dei sentimenti. Macchine, disegni e anatomia" - Palazzo Bonocore

Nel cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, anche Palermo celebra il Genio italiano con una mostra a Palazzo Bonocore, aperta fino al 29 settembre. L’esposizione, organizzata da Navigare Srl e curata dal professor Alberto D’Atanasio, rappresenta un’occasione unica per ammirare e comprendere in una visione d’insieme la straordinaria complessità del Genio nella pittura del suo tempo. Un progetto espositivo che fa proprio il concetto di "edutainment", ossia la realizzazione di un genere d’intrattenimento culturale e "family oriented", formativo e spettacolare.

Mostre nel resto della Sicilia

"Experiencias" – Castronovo di Sicilia (Palermo)

Le sale del Palazzo Giandalia di Castronovo di Sicilia ospiteranno, dal 25 maggio fino al 25 giugno, la mostra internazionale d’arte "Experiencias", che riassume diversi aspetti e proposte d’arte provenienti da vari paesi e culture in un ampio confronto aperto al dialogo e alla comunicazione. L'arte in tutte le sue innumerevoli forme espressive e rappresentative del sentire della vita che scorre nella sua vitalità che diventa impronta e traccia del nostro tempo.

"Icone. Tradizione/Contemporaneità - Le Icone post-bizantine della Sicilia nord-occidentale e la loro interpretazione contemporanea" - Museo Diocesano di Monreale

Un omaggio alla storia dell’arte e alla tradizione greco-bizantina sul tema delle icone, in dialogo con opere contemporanee ispirate all’iconografia di Cristo, della Madonna e dei Santi. Un confronto affidato a dodici artisti (sei siciliani e sei greci) che si misurano con l’espressione artistica (l’icona, appunto) che maggiormente rappresenta la grecità e l’influenza reciproca tra i due popoli. Questo il senso della grande mostra "Icone. Tradizione/Contemporaneità - Le Icone post-bizantine della Sicilia nord-occidentale e la loro interpretazione contemporanea", in programma nell’Aula Capitolare di San Placido del Museo Diocesano di Monreale fino al 4 settembre. La mostra ha l’obiettivo di evidenziare questo intenso e importante connubio culturale tra la Sicilia e la Grecia, tramandatoci nei secoli soprattutto nella sua componente più alta, ossia quella religiosa, anche nei delicati momenti che hanno segnato la storia delle comunità greche e albanesi nel XV e XVI secolo, a seguito della diaspora.

Eventi per bambini a Palermo

"Hakuna Matata – Il musical" – Teatro Orione

Dopo il successo ottenuto a febbraio, torna lo spettacolo Disney per due ulteriori date al Teatro Orione. Il musical sulle avventure di Simba, a cura di Officine Artistiche del Sud, incanterà con le sue meravigliose ambientazioni, i colorati effetti scenici e gli splendidi costumi. Sabato 25 e domenica 26 maggio alle 17.30.

"Creiamo l’abito da sposa di Barbie" – Libreria Broadway

Sabato 25 maggio, laboratorio creativo aperto a tutti i bambini che vogliono creare con le proprie mani un meraviglioso abito da sposa. Il laboratorio è rivolto ai più piccoli dai 4 anni in su. Dalle 17 alle 18.30.