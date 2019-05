Meteo a Palermo: le previsioni di oggi venerdì 24 maggio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

L'alta pressione presente sul Mediterraneo non è robusta e determina un meteo a due velocità. Al mattino spazi soleggiati e tempo perlopiù asciutto. Al pomeriggio possibilità per qualche acquazzone o temporale su zone interne e rilievi. Temperature stabili, venti in prevalenza variabili o a regime di brezza. Mari poco mossi

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso

La situazione meteo a Enna

A Enna cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,1 µg/m³.