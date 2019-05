Mazzarino, incendio in una scuola: 700 studenti evacuati

Fiamme in una scuola superiore in provincia di Caltanissetta: un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 maggio, nell'istituto 'Carlo Maria Carafa', a Mazzarino. Quasi 700 alunni sono stati evacuati dalla struttura, che raccoglie alcuni licei e istituti tecnici, con l’aiuto di carabinieri e vigili del fuoco. Non risultano esserci feriti.

Si indaga sulle cause del rogo

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da un disimpegno nei pressi di un'uscita di sicurezza, dove era stato sistemato del materiale dismesso. Da qui il rogo si sarebbe propagato al resto dell’edificio scolastico. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma per diverso tempo il fumo ha continuato a permanere nelle aule tanto da rendere impossibile in un primo momento l'ingresso nell’edificio delle forze dell'ordine. I carabinieri stanno tentando di ricostruire le cause del rogo.