Monreale, incendio sul Monte Caputo: vegetazione in fiamme

Un incendio è divampato sul Monte Caputo a Monreale, in provincia di Palermo, dove sono andati in fiamme diversi ettari di vegetazione. Per spegnere il rogo, oltre all'intervento dei vigili del fuoco, è in azione un canadair che ha già fatto diverse volte la spola tra il mare e la zona montuosa. Altri incendi sono divampati la notte del 21 maggio nella zona di Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.