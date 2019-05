Palermo, auto rubata recuperata in mare

Una Fiat Punto rubata è stata ritrovata nei fondali del porticciolo di Sant'Erasmo, l'auto è stata recuperata, con l'uso delle gru, dai vigili del fuoco e dalla Capitaneria di Porto.

Il recupero dell'auto

Il proprietario aveva denunciato il furto e l'auto è stata avvistata in mare nella mattina di sabato 18 maggio da alcuni passanti. I sommozzatori dei vigli del fuoco sono entrati in azione per accertarsi che in auto non ci fosse nessuno, sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia.