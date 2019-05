Paternò, incendio in un deposito di fusti in pvc

Un incendio è divampato nella notte in un deposito di fusti in pvc utilizzati per la raccolte di olive. Il rogo è scoppiato in contrada Tre Fontane nel comune di Paternò, in provincia di Catania. Circa 400 contenitori, che erano stati stivati in un’area all’aperto, sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che, grazie anche alle autobotti di rincalzo inviate dalla sede centrale del comando provinciale di Catania, sono riusciti a domare l’incendio. Non è escluso che il rogo sia di natura dolosa e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Paternò.