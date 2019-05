Palermo, sfondano la vetrina di un negozio per rapinarlo: tre arresti

A Palermo tre persone sono state arrestate dai carabinieri perché accusati di avere sfondato la vetrina di un negozio di telefonia in via Marchese di Roccaforte, portando via alcuni smartphone per un valore di 25mila euro. Il colpo è stato messo a segno mercoledì, 15 maggio, alle 4 di mattina.

Gli arrestati

In manette sono finiti Antonio Rizzo, 29 anni, Girolamo Filippone, 18 anno, e un ragazzo di 17 anni. I militari arrivati nei pressi del negozio hanno bloccato il palo, Antonio Rizzo, e poco dopo gli altrui due. I tre avevano due auto e a bordo sono stati trovati la refurtiva e gli arnesi da scasso.

Le decisioni del giudice

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per Filippone la misure dell'obbligo di dimora; per Rizzo sia l'obbligo di dimora sia la presentazione alla polizia giudiziaria. Il minore portato presso il centro di prima accoglienza per minorenni "Malaspina" di Palermo, è in attesa dell'udienza di convalida.