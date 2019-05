Palermo, parcheggiatori abusivi: emessi 5 Daspo urbani

Cinque parcheggiatori abusivi, recidivi, attivi a Palermo sono stati denunciati dalla polizia di Stato. Per loro, oltre alle multe, sono stati disposti dal questore anche i Daspo urbani.

La segnalazione

I parcheggiatori sono stati sorpresi in piazza della Pace, largo Cavalieri del Lavoro, via Sant'Oliva, via Tricomi e piazza Cupani. In quest'ultimo caso è stato un automobilista a segnalare la presenza del parcheggiatore abusivo attraverso l'applicazione YouPol che consente di segnalare in tempo reale tramite il cellulare alla centrale operativa della questura episodi di spaccio di droga, bullismo e ogni altra forma di illegalità.